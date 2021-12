Andreas Batlogg Gedanken zur Adventszeit

Karl Rahner, der 1984 verstorbene Jesuitenprofessor, inspiriert mich nach wie vor, auch wenn meine Doktorarbeit über ihn mehr als zwanzig Jahre zurückliegt. In den 1960er-Jahren Nachfolger Romano Guardinis auf dem Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung in München, lädt Rahner dazu ein, das tägliche Leben, den schlichten Alltag, die Lebenszeit überhaupt als Advent zu verstehen: als eine einzige adventliche Reise. Ein Zugehen auf Gott, der seinen eigenen Advent, sein Kommen in diese Welt und ihre Verwandlung in seine Zukunft hinein unwiderruflich zugesagt hat. "Das Leben", so Rahner in einer Predigt, "ist ein einziger Advent. Ob wir das Leben als solchen Advent anzunehmen und zu feiern gewillt sind, das ist die Frage." Rührseligkeit lag Rahner fern. Er wollte nicht einstimmen auf eine Krippenidylle. Vielmehr wollte er ganz bewusst eine uralte Sehnsucht der Menschheit lebendig halten: Gott kommt, er ist da ist - und er bleibt da! "Menschwerdung Gottes" ist gerade kein Gastspiel, kein vorübergehendes Engagement Gottes wie in der griechischen Antike, als die Götter kamen und gingen. Weihnachten wird zum bleibenden Engagement Gottes. Er sagt sich der Welt zu, indem er in Jesus von Nazareth Mensch wird. "Advent" wird so zur Chiffre für christliche Existenz überhaupt: "Nur glauben muss ich an den Advent Gottes in unsere Zeit hinein", sagt Rahner. "Gott hat schon begonnen, seinen Advent in der Welt und in dir zu feiern." Und wie? Laut Rahner so: "Leise und sanft, so leise, dass man es überhören kann, hat er die Welt und ihre Zeit schon an sein Herz genommen, ja sein eigenes unbegreifliches Leben eingesenkt in diese Zeit". Auch so ein Adventgedanke ...



Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text