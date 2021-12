Andreas Batlogg Gedanken zur Adventszeit

"Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel": Das sagt der Wahrsager Bileam in der heutigen Tageslesung. Er weigert sich, das Volk Israel auf Geheiß des moabitischen Königs zu verfluchen. Obwohl ihn dieser mit Geld lockt. Biblische Bestechung sozusagen. Es ist eine wichtige Prophezeiung aus dem Buch Numeri (Kapitel 24, Vers 17), an die wir damit erinnert werden: "Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe: Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel." Im Judentum wurde diese Stelle oft auf König David bezogen. Im Christentum wurde der Stern als Hinweis auf das Kommen Jesu Christi gedeutet. Im Advent auf die alten Verheißungen hören, sie neu lesen, Prophezeiungen mit dem Leben Jesu verknüpfen oder erst verknüpfen lernen - das wäre ein Programm. Ein Übungsweg. Bei den Weisen aus dem Morgenland erfahren wir später: "Wir haben seinen Stern aufgehen sehen". Sie haben sich auf den Weg gemacht, das Kind gesucht - und gefunden. Meinen Lebensweg kann ich auch verstehen als Weg zur Krippe. Was ich dort zu sehen bekomme, ist aber nicht nur ein putziges Baby oder ein "holder Knabe im lockigen Haar". In dem Kind auf den Hirtenfeldern von Bethlehem ist der Stern zu sehen. Manche konnten die Verbindung herstellen zu den Prophezeiungen. Sie spürten instinktiv: Das ist er! Die Hirten erkannten ihn, sie waren keine Theologen. Die Weisen aus dem Morgenland erkannten ihn. Andere nicht. Worüber ich nachdenke: Was sehe ich? Was will ich sehen? Auch so ein Adventgedanke.



Andreas Batlogg / unveröffentlichter Text