Werner Küstenmacher Gedanken zur Adventszeit

Weihnachten ist wunderbar gelegen, finde ich: Am Ende des Jahres, aber nicht ganz am Ende. Nach der Feier am Heiligen Abend kommt eine Zeit des Rückzugs, ein ruhiger Fleck nach diesem ereignisreichen, verwirrenden, manchmal schmerzvollen Jahr. Die Vorfreude auf diese stille Phase nach dem 24. tröstet mich über vielen Ärger in der Adventszeit hinweg. Nach dem Fest liegt das neue Jahr vor mir wie ein leerer Kalender. Was soll da rein? Was wünsche ich mir? Viele Menschen trauen sich das gar nicht mehr. Schade. Denn das Wünschen ist eine wunderbare Kraft. Der Dichter Rainer Maria Rilke hat etwas Kluges über die Wünsche gewusst: Die schwachen Wünsche, sagt er, brauchen das Erfülltwerden. Erst dann sind sie ganz. Die starken, wirklich großen Wünsche aber sind auch ohne Erfüllung etwas Ganzes, Volles. Ein großes Leben führt, wer solche große Wünsche wagt: Frieden - in der Partnerschaft, in der Familie, in der Gesellschaft, zwischen den Völkern. Und Gesundheit. Tiefe, innere Gesundheit, mit dem Wissen von den Gefahren, aber ohne Angst. Sie haben noch 20 Tage, Ihre großen Wünsche zu finden. Starten Sie in das neue Jahr nicht klein. Wünschen Sie sich etwas wirklich Großes.