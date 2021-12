Werner Küstenmacher Gedanken zur Adventszeit

Sehr genau wissen wir nicht Bescheid über die Geburt Jesu. Aber eine Einzelheit ist in der Bibel zuverlässig festgehalten: Es geschah in der Nacht. "Es hüteten des Nachts die Hirten ihre Herde" heißt es. Warum nachts? Bald hatte man eine Antwort: Gott kam in der Nacht als Mensch auf die Erde, weil sie ein Sinnbild ist für die düstere Verfassung der erlösungsbedürftigen Menschheit. In unsere Finsternis bringt Gott sein Licht. Vielleicht aber wählte Gott die Nacht aus einem anderen Grund: Weil sie die beste Zeit ist für seelische Erfahrungen. Nachts sehen wir weniger auf das, was um uns herum ist, sondern schauen hinein in uns. Und dort geschieht viel, sehr viel. Ein Kind wird geboren, vor 2000 Jahren in einem Stall bei Bethlehem. Das hätte keine Bedeutung, wenn es nicht zugleich auch ein Neubeginn in mir selbst wäre. Gott wird Mensch, das hat Auswirkungen auf jeden Menschen. Der Mensch wird Gott ähnlicher. In dem berühmten Weihnachtsgedicht des Mystikers Angelus Silesius heißt es: "Wär' Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren." Die Heilige Nacht ist die Nacht einer wunderbaren inneren Verwandlung.