Werner Küstenmacher Gedanken zur Adventszeit

Wir sollten mehr tun für andere. Aber: Wir Mitteleuropäer tun finanziell mehr für andere als je zuvor in der Geschichte. Unsere Gesellschaft gibt rund die Hälfte sämtlicher Einnahmen zurück an die Gemeinschaft, rechnen die Wirtschaftswissenschaftler einem vor, über indirekte und direkte Steuern. Die oberen Einkommensgruppen geben dabei mehr, die unteren weniger. Summa summarum 50 Prozent von allen. Religionen forderten in der Regel 10 Prozent für wohltätige Zwecke, mehr haben sie sich selten getraut. Natürlich gibt es noch viel zu tun. Die 50 Prozent fließen in viele unsinnige Projekte. Zur vollen Gerechtigkeit ist es noch ein langer Weg. Aber wir fangen nicht bei null an. Wir können dankbar sein für unsere Errungenschaften. Dankbarkeit, da bin ich sicher, ist ein besserer Ausgangpunkt für Fortschritte als das merkwürdig diffuse Gefühl des Versagens, das wir immer wieder zu spüren glauben. Vielleicht spenden Menschen so gern an Weihnachten, weil es ein Fest des Dankbarseins ist. An dem sie dankbar sind für das Wunder, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Als Mensch, zu 100 Prozent. Und bleibt doch zu 100 Prozent Gott - das große Mysterium der Heiligen Nacht.