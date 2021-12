Werner Küstenmacher Gedanken zur Adventszeit

Heute feiert die katholische Kirche das Fest der unbefleckten Empfängnis Marias. Wahrscheinlich das komplizierteste christliche Fest. Es beruht auf der Idee, dass ein Mensch als Sünder auf die Welt kommt, weil er entstanden ist durch den menschlichen Zeugungsakt. Damit er kein Sünder ist, muss er auf andere Weise entstehen: übernatürlich. Das war nur bei einem Menschen der Fall: Jesus. Zur Welt gebracht von einer Jungfrau, Maria. Wenn diese Maria aber auf die Welt gekommen war wie alle anderen, hing da nicht noch etwas von dieser Sünde an ihr dran? Das ließ den Theologen keine Ruhe. Vor 1000 Jahren kam die Idee auf, dass bei Maria etwas anders gewesen sein muss. Sie ist zwar durch Zeugung entstanden, aber auf wunderbare Weise ohne die sonst übliche Infektion mit der Sünde. Ich bin überzeugt, man kann ein guter Christ sein, ohne an diese Theorie von Geschlechtsverkehr und Sünde glauben zu müssen. Zugleich aber staune ich über die denkerischen Strapazen, die Menschen da vollbracht haben. Warum? Weil sie verliebt waren in den Gedanken: Es muss doch einen Weg geben, das viele Böse aus der Welt zu schaffen. Es muss doch einen Menschen geben, der diesem Kreislauf entkommen konnte.