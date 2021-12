Werner Küstenmacher Gedanken zur Adventszeit

In den vielen Reden, die von Jesus überliefert sind, erwähnt er nie seine wunderbare Entstehung. Man nannte ihn nicht "Jesus von Bethlehem", sondern "Jesus von Nazareth". Es spricht einiges dafür, dass die Story mit Jungfrauengeburt, Krippe und Stall kein Tatsachenbericht ist. Ist sie also ein frommes Märchen? Ich glaube, die Weihnachtsgeschichte wird tatsächlich von der gleichen Hoffnung getragen wie die Zauberwelt der Märchen: Wie schön wäre es, einfach von Geburt her wichtig und kostbar zu sein, so wie das Kind eines königlichen Paares! In vielen Märchen stellt sich am Ende genau das heraus. "Ich bring euch gute neue Mär" lässt Martin Luther die Engel in seinem berühmten Weihnachtslied singen. "Mär" - ohne das verkleinernde "chen". Weihnachten ist eine große Botschaft. Ich bin überzeugt: Was in den Märchen ersehnt wird, ist in der Heiligen Nacht Wirklichkeit geworden. Der unendliche Unterschied zwischen Mensch und Gott ist aufgehoben. Sichtbar wird das durch die Geburt eines Kindes, ein normaler und doch jedes Mal wunderbarer, einzigartiger Vorgang. Gott wird Mensch. Wir sind wichtig und kostbar, weil wir noch viel noblerer Herkunft sind als nur Kinder eines Königs.