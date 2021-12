Werner Küstenmacher Gedanken zur Adventszeit

Hätten Sie gewusst, wer gestern der Tagesheilige war? Hanno von Köln, gestorben 1075? Eine verzeihliche Wissenslücke, denke ich. Aber den von heute kennen Sie bestimmt: Nikolaus. Um das Jahr 300 war er Bischof von Myra, einer Stadt in der heutigen Osttürkei. Über ihn gibt es eine Menge Legenden, in denen er dargestellt wird als Freund der Kinder, und er war berühmt für seine originelle Freigebigkeit. Nikolaus hat es zu enormer Popularität gebracht - und sich als einziger Heiliger sogar verdoppelt. Denn in den angelsächsischen Ländern hatte man den schenkfreudigen Heiligen vom 6. Dezember herübergeholt ins Geschenkefest am 25. Dezember, als Santa Claus mit rotem Bischofsgewand, aber einer Zipfelmütze - die stammte von den skandinavischen Weihnachtswichteln. Vor gut 100 Jahren haben wir diese Mischfigur reimportiert. Und so gibt es bei uns das verwirrende Duo Nikolaus und Weihnachtsmann. Der Liedermacher Rolf Zuckowski hat ein Lied darübergemacht, mit einer cleveren Pointe: Weihnachten kommt es nicht auf die Logik an. Bereit zu sein, selbst ein Kind zu sein, darauf kommt es an, Nikolaus und Weihnachtsmann.