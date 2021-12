Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Was Warten bedeutet, das haben wir in den letzten beiden Jahren wieder schmerzhaft gelernt. Warten darauf, sich wieder treffen zu können, warten, wieder ins Theater, ins Kino, ins Restaurant gehen zu dürfen, darauf, dass im Betrieb wieder eine Weihnachtsfeier stattfinden kann. Mit dem Warten, dass uns der Advent als Grundmotiv vorgibt, haben diese Erfahrungen freilich wenig zu tun. Mal ehrlich: Wer sehnt das Kommen Christi herbei? Für wen drückt das Lied "Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab" wirklich ein Herzensanliegen aus? Was soll also das ganze adventliche Gerede vom Warten auf die Ankunft des Herrn? Das Warten in der Pandemie hat uns schmerzlich spüren lassen, was uns am meisten fehlt: Gemeinschaft, das Zusammensein mit Freunden, aber auch kulturelle Bereicherung oder einfach nur das unbeschwerte Feiern auf Volksfesten oder Christkindlmärkten. Auch wenn manches schon wieder möglich ist, die Angst ist nicht ganz gewichen. Und so warten wir weiter. Was wir da herbeisehen, ist im Grunde dasselbe, was der Advent mit der Ankunft Christi verbindet. Tag für Tag tasten sich die adventlichen Texte heran an die Geburt eines Kindes, von dem es heißt, ein neues Reich sei durch sein Kommen angebrochen. Dieses Kind wird als Erwachsener nicht müde zu verkünden: habt keine Angst, Gott ist an eurer Seite. Der in Betlehem Geborene wirbt für ein neues Miteinander, dafür, dass keiner vergessen wird. Und dieses Kind steht für einen Lebensentwurf, in dem Feiern eine wichtige Rolle spielt, wo ein Tag der Woche nicht der Arbeit, sondern der Gemeinschaft gehört, um Raum zu schaffen, zu sich selbst zu finden. Für all das steht dieses Kind in der Krippe. Dass es Realität wird, ist die große Hoffnung des Advents.



Max Kronawitter / unveröffentlichter Text