Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Ein Bekannter von mir arbeitet bei der Bergrettung. Früher, so hat er mir erzählt, hätten Verletzte öfters gesagt: Schön, dass ihr da seid. Seit es Mobiltelefone gibt, mit denen man fast überall Hilferufe absetzen kann, hört er dagegen oft: Wo bleibt ihr so lange? Gerettet zu werden gehört für viele offenbar zum Standardservice. Das Warten auf den Retter, taucht auch immer wieder in den adventlichen Texten auf. Christ der Retter ist da, heißt es im Stille Nacht Lied. Aber wovor soll er uns denn retten? Vor Corona, vor dem Klimawandel, vor der Inflation oder einem Börsencrash? Gott ist kein Feuerwehrmann, er ist weder Virologe, noch Wissenschaftler oder Finanzexperte. Um all diese Probleme zu lösen, hat er uns so ausgestattet, dass wir fähig sind, selbst Lösungen zu finden. Aber wozu brauchen wir ihn dann noch? Wovor kann und soll er uns retten? Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass die Fähigkeit, sie einzudämmen das eine ist. Dass wir immer noch damit kämpfen, liegt vielfach daran, wie wir mit unseren Möglichkeiten umgehen. Offenbar ist manchen ihre Freiheit wichtiger als das Erreichen eines gemeinsamen Zieles. Und so ist die Normalität, die wir uns alle so sehr wünschen, wieder in weite Ferne gerückt. Und deshalb braucht diese Welt nichts nötiger, als einen, der uns davor befreit, immer nur an uns selbst zu denken. Einen, der uns alle zu solidarischen Menschen macht. Und so bleibt der adventliche Ruf aktueller denn je: >Adveniat regnum tuum<, dein Reich komme! Ein Reich, in dem jeder das Wohl aller im Auge behält.



Max Kronawitter / unveröffentlichter Text