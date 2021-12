Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Banksy einer der berühmtestes Street-Art-Künstler nutzt für seine Werke immer wieder auch religiöse Symbole. Ein Siebdruck zeigt einen Gekreuzigten an dessen ausgestreckten Armen Geschenkpakete baumeln. Ein verstörendes Bild. Als ob die von Nägel durchbohrten Gliedmaßen nicht genug wären, heftet der Künstler auch noch die Last von Einkaufstüten an den Korpus. Ohne Zweifel möchte Banksy damit andeuten: Auch der Konsum unserer Tage, fügt diesem Christus Schmerzen zu. Ein seltsamer Gedanke. Ist nicht gerade die Freude über Jesu Geburt der Grund, warum man sich an Weihnachten beschenkt? Wenn sich in der Adventszeit die Innenstädte füllen doch deshalb, weil jeder am Geburtstag Christi seinen Lieben eine Freude machen möchte. Was sollte daran anstößig sein? Banksys „Jesus mit den Einkaufstüten“ / will uns aufrütteln. Es gibt Geschenke, die sind doch sehr fragwürdig. Textilien, hergestellt in Kinderarbeit, fügen Mädchen und Jungen Leid zu. Plastikartikel, so billig produziert, dass sie ohnehin bald kaputtgehen, türmen sich zu Müllbergen auf, belasten die Gewässer. Die Liste zweifelhafter Geschenke, die Mensch und Natur schaden, ist lang. Banksy erinnert mich, auf den adventlichen Shopping Touren diesen Aspekt nicht auszuklammern. Wenn ich in den nächsten Wochen für meine Lieben nicht nur das richtige Geschenk finde, sondern es auch guten Gewissens verschenken kann, dann wird das – Banksy sei es gedankt – meine Weihnachtsfreude noch vergrößern.



Max Kronawitter / unveröffentlichter Text