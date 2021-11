Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Heute dürfen die Kinder endlich das erste Türchen in ihrem Adventskalender öffnen. Auch in meiner Kindheit habe ich es geliebt, jeden Tag nach der richtigen Zahl zu suchen, um zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Selbst als Erwachsener will ich darauf nicht verzichten: Mal gibt es einen Adventskranz mit Schokolade, mal einen mit Texten für jeden Tag, um mich auf Weihnachten einzustimmen. Meine Frau präpariert jedes Jahr eine Schnur mit 24 Strümpfen und versteckt darin für die Familie täglich eine kleine Überraschung. Heuer hab auch ich mir etwas ausgedacht: Ich möchte selbst zu einer Art Adventskalender werden. Ja, auch wenn das ungewöhnlich klingt, ich habe mir vorgenommen selbst 24 x das kleine Geschenk zu sein, das jemanden den Advent versüßt. 24 mal möchte ich andern eine kleine Tür öffnen. Wie das geht? Es gibt so vieles um mich herum, wo sich etwas öffnen lässt, wo es möglich ist, ein wenig Licht hineinfallen zu lassen: Ein Besuch, bei jemandem, den ich lange vernachlässigt habe, ein Hilfsangebot für jemanden, der nicht damit rechnet, ein Brief, der signalisiert, ich habe dich nicht vergessen. Eine Tür öffnen kann auch bedeuten, einem anderen, der mich verletzt hat, endlich zu verzeihen, ihm zu sagen: lass es uns vergessen, lass uns neu anfangen. Je länger ich darüber nachdenke, wie ich das Leben der anderen heller machen kann, desto mehr Gelegenheiten fallen mir dazu ein. Das letzte Türchen, das will ich meiner Familie widmen. Was ich am Heiligen Abend mache, um in meinem engsten Umfeld Türen zu öffnen, dass weiß ich noch nicht. Zum Glück habe ich noch 24 Tage Zeit.



Max Kronawitter / unveröffentlichter Text