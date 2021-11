Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Josef kommt in der Weihnachtsgeschichte nicht gut weg. Erst mutet er seiner schwangeren Frau die strapaziöse Reise nach Betlehem zu und dann versagt er bei der Herbergsuche. Wie es ausgeht, wissen wir: Maria muss in einem Stall gebären. Mit ein wenig mehr Voraussicht hätte – so könnte man meinen – Josef das Missgeschick verhindern können. Kein Wunder, dass er in vielen Krippendarstellungen als alter Mann erscheint, der als unbeteiligter Beobachter neben Ochs und Esel steht. Wäre er ein Macher, Maria wäre wohl der Stall erspart geblieben. Doch vielleicht sollte genau das nicht passieren. Wenn die Geburt Jesu mehr ist als der Beginn eines Menschenlebens, sondern der Auftakt eines Programms, das erste Wort einer Botschaft, dann war es ein genialer Einfall, dass Gottes Sohn in einem Stall zur Welt kommt. Ein Gott, der sein Kind in die denkbar ärmlichste Behausung, umgeben von stinkenden Hirten, hineinlegt, ist einzigartig. Er macht damit von Anfang an deutlich: Ich bin ein Gott auch und vor allem für die Menschen am Rande. >Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken< wird dieser Jesus später sagen und er wird sich denen zuwenden, die ihn am meisten brauchen: Ausgestoßene, Aussätzige, Bettler, Ehebrecher, Sünder. Jeder und jede – so seine Botschaft - ist mir unendlich wichtig und wertvoll. Diese göttliche Idee der Geburt im Stall hat Josef mitgetragen. Er hat eben nicht dem Herbergsvater das Messer auf die Brust gesetzt, der hochschwangeren Maria doch noch ein Zimmer geben. Wie Maria hat er >Ja< gesagt zu Gottes Plan, ohne zu wissen, was aus diesem Kind werden wird. Dieser Gedanke wird mich in den nächsten Wochen begleiten, wenn in einer Krippe der Mann an der Seite Marias wieder besonders unbeteiligt erscheint.



Max Kronawitter / unveröffentlichter Text