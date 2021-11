Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Engel stehen hoch im Kurs. Laut Umfragen, glauben mittlerweile mehr Menschen an die Existenz von Engeln als an Gott. Wenn es eine Jahreszeit gibt, in der sie Hochkonjunktur haben, dann ist das der Advent: Auf den wenigen Weihnachtsmärkten, die heuer stattfinden, funkeln sie aus den Buden, in den Kaufhäusern schwirren sie über Geschenkartikeln und in Werbeprospekten erinnern sie, dass Weihnachten vor der Tür steht. Was fasziniert die Menschen so sehr an diesen geflügelten Wesen? Auch ich hatte in meiner Kindheit einen Engel. Über meinem Bett hing ein Schutzengelbild: Darauf abgebildet war ein kleiner Junge, der auf einer schmalen Brücke einen reißenden Fluss überquert. Hinter ihm, gut doppelt so groß, ein weiß gekleideter Engel, der nicht nur seine Hände, sondern auch seine Flügel schützend über dem Jungen breitet. Ein Bild, das ruhig einschlafen lässt: Da ist einer, er schaut auf dich, der hält dir alle Gefahren vom Leib. Kein Wunder, dass dieses Motiv so viele Menschen anspricht; es ist der Zuspruch behütet, beschützt und begleitet zu sein. Engel kommen auch in der Weihnachtsgeschichte vor. In Betlehem – so beschreibt es der Evangelist – verkündet ein Engel den Hirten, dass der Retter geboren ist. Immer wieder tauchen in der Bibel Engel auf, um Menschen kundtun, was ihnen Gott sagen möchte. So gesehen ist es eigentlich Unsinn, wenn in Umfragen Engel und Gott konkurrieren. Denn wo sie erscheinen, sind sie Botschafter Gottes, Wesen, die erfahrbar machen, wie nahe Gott den Menschen sein möchte. Wer an Engel glaubt, ist überzeugt, dass Gott in vielfältiger Weise seine schützenden Arme über uns breitet: Nicht selten tut er das auch durch Menschen: Engel, ganz ohne Flügel, werden dann zu Boten Gottes.



Max Kronawitter / unveröffentlichter Text