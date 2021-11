Notker Wolf Gedanken zum Tag

Als unzufriedener Mensch aufbrechen, um als zufriedener Mensch zurückzukehren? Die Frau aus München, die mir ihre Geschichte erzählte, hatte es tatsächlich so erlebt. Vor zwei Jahren hatte sie sich auf eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela gemacht, war mit ihrem Rucksack losgelaufen und hatte die 2500 Kilometer in 103 Tagen geschafft. Doch um die Leistung war es ihr gar nicht gegangen. (…) Sie hatte als Abteilungsleiterin in einem Konzern gearbeitet und war mit neunundfünfzig in den Ruhestand versetzt worden. Doch sie fand keine Ruhe. Da lief sie los. Allein. (…) Sie schlief im Stroh oder in Klöstern oder in einfachen Herbergen. (…) Und als sie endlich ankam, hatte sie manches dazugelernt. Dankbarkeit für die Gastfreundschaft und für die Begegnungen, zu denen es unterwegs gekommen war. Verzicht auf die übertriebenen Ansprüche, die sie immer gehabt hatte. (…) Sie hatte nun wieder Augen und Ohren dafür, dass es etwas Größeres gibt als sie selbst. Und sie kehrte zufrieden heim. War sie Gott begegnet? Zumindest war sie jetzt dazu bereit.



Entnommen aus: Notker Wolf "Alles Gute kommt von oben. Kleine Wahrheiten für zwischendurch", Rowohlt Verlag, Reinbek 2010