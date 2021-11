Anselm Grün Gedanken zum Tag

Viele Menschen tun sich schwer, sich zu entscheiden. Manche tun sich damit schwer, weil ihnen das Rückgrat fehlt. (…) Andere wollen immer die absolut richtige Entscheidung treffen und merken dann doch, dass es keine absolut richtige Entscheidung gibt. Sie wollen sich immer alle Türen offenhalten und erfahren, dass sich vor ihnen Türen verschließen. Sie haben Angst, sich festzulegen, weil sie dann von anderen kritisiert werden könnten. Aber wir wissen auch: Wenn du keine Entscheidung triffst, machst du alles falsch. Wenn du dich schwertust, dich zu entscheiden, dann bitte den Engel der Entschiedenheit, dass er dir beisteht. (…) Du spürst ihn, wenn du in dich hineinhorchst. Er spricht zu dir in den leisen Impulsen, die aus dem Grund deiner Seele in dir hochsteigen. (…) Sein Rat ist: Entscheide dich immer so, dass von deiner Entscheidung Frieden, Freiheit, Lebendigkeit und Liebe ausgehen. Er ist an deiner Seite und macht dir Mut, alle Hirngespinste und angstmachenden Vorstellungen wegzuschieben, auf deine Intuition zu vertrauen und einfach das zu tun, was dein Herz dir sagt.



Entnommen aus: Anselm Grün "Der Engel der Einfachheit und andere himmlische Boten, die das Leben leichter machen", Hrsg. von Anton Lichtenauer, Herder Verlag, Freiburg 2014