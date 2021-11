Laura Malina Seiler Gedanken zum Tag

In jedem neuen Morgen liegt ein ganz besonderer Zauber, weil jeder Tag, der vor dir liegt, wie ein kleines neues Leben ist, das dir geschenkt wird. Je bewusster du deinen Tag mit einer liebevollen und klaren Energie beginnst, desto mehr wird genau diese Energie auch in deinem gesamten Tag zu dir zurückkehren. Dein Geist kann dir immer nur so weit dienen, wie du ihn bewusst ausrichtest auf das, was du erschaffen möchtest. Dein Morgen sollte ab heute deine heiligste Zeit werden, in der du in dir bereits all das siehst und als Energie in den Tag schickst, was du heute sein möchtest. Genauso wie die Sonne der Erde ihr Licht schenkt, darfst du dir jeden Morgen selbst dein Licht schenken. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Stell dir vor, wie du in dir die Sonne aufgehen lässt und wie all die vielen Sonnenstrahlen Liebe in deine gesamte innere Welt fließen lassen. Begrüße das Leben in dir und um dich herum. Erinnere dich an deine Schöpferkraft und daran, dass du über deine Gedanken deine Erfahrungen erschaffst. Alles beginnt immer in deiner inneren Welt. Welchen Gedanken über dich selbst möchtest du heute zum Ausdruck bringen? Was ist dein ICH BIN, das du heute leben möchtest? Genieße diesen Augenblick in dir.



Entnommen aus: Laura Malina Seiler "Zurück zu mir. Eine heilende Begegnung", Rowohlt Verlag, Hamburg 2021