Joachim Bauer Gedanken zum Tag

Das stärkste Gegengift gegen Angst, Vorurteile, Stereotype (…), Rassismus und Nationalismus sind Bildung und die Kultur. Das eine (die Bildung) kann das andere (die Kultur) nicht ersetzen. Der Mensch ist mit beidem ausgestattet, mit einer großartigen Vemunftbegabung und mit einem reichen Gefühlsleben. Eines der wichtigsten Kennzeichen eines gelungenen, "guten" (…) Lebens ist, wenn Vernunft und Gefühle zusammenwirken, sich gegenseitig stärken und im Dienste guten sozialen Zusammenlebens stehen. Dass Gefühle, wenn sie durch Ängste irritiert und fehlgeleitet sind, allerdings auch das Potential haben, die Vernunft (zumindest zeitweise) auszuschalten, ist zu allen Zeiten und in jeder Epoche oft genug bewiesen worden. Wenn wir eine "neue Aufklärung" auf den Weg bringen wollen, wie der Philosoph Markus Gabriel zu Recht fordert, dann sind Bildung und Wissen die Türöffner. (…) Was aber (…) nur wenig oder gar keine Beachtung findet, ist die Frage, wie die emotionalen Bedürfnisse des Menschen den Weg in eine humane und sozial befriedete Welt finden. Zum Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit gehört - neben Aufklärung - ein zweites: ein reiches, variantenreiches und diverses kulturelles Leben.



Entnommen aus: Joachim Bauer "Das empathische Gen. Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen", Herder Verlag, Freiburg 2021