Christoph Schlick Gedanken zum Tag

Die Anforderungen der modernen Zeit überrennen unsere ureigenen menschlichen Bedürfnisse, die schon seit Tausenden von Jahren Gültigkeit haben. Wir sind noch immer Steinzeitwesen und brauchen Klarheit, Übersichtlichkeit, Sicherheit und Nähe. Die Corona-Pandemie und besonders der Lockdown torpedierten diese Bedürfnisse noch einmal mehr und zwangen uns, noch schneller zur Transformation: vom Homeoffice aus zugeschaltet zu Telefonkonferenzen, Meetings und Kongressen. Selbst der Unterricht in Schulen lief über Videoplattformen ab, und in unserer Freizeit wichen echte Begegnungen virtuellen Zusammenkünften: Wir teilten ein Tele-Bierchen mit Kollegen oder nahmen online an Konzerten und Buchlesungen teil. Solche Umstände entfernen Menschen von sich selbst und von anderen. Gleichzeitig bangen nach wie vor viele durch die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen um ihren Job. Manche sind sogar gezwungen, unmittelbar eine Lösung zu finden: umzulernen, eine neue Arbeit zu suchen, Beratung in Anspruch zu nehmen … Wie lange uns die Auswirkungen der Pandemie noch begleiten werden und in welcher Form, werden wir erst in den kommenden Jahren sehen. (...) Erkennen wir, wer wir sind und was wir brauchen, können wir jede herausfordernde Zeit meistern, Begeisterung und Sinn finden und Zukunft kreativ und freudvoll gestalten.



Entnommen aus: Christoph Schlick "Die Glut in Dir. Entfache das Feuer deiner Potenziale", Scorpio Verlag, München 2021