Jacqueline Knopp Gedanken zum Tag

Da es immer wieder Herausforderungen im Leben gibt, macht es mich persönlich langfristig glücklicher, diese Herausforderungen als Lernaufgaben anzusehen und mir zuzugestehen auch mal zu scheitern, etwas nicht zu können oder nicht so gut umzusetzen, wie ich es mir wünsche. Das ist menschlich und gehört zum Leben dazu. Dieses Mindset hilft mir dabei, mehr Frieden mit Herausforderungen und schwierigen Situationen zu schließen. (…) Um mehr Resilienz zu entwickeln, das heißt in Krisenzeiten oder bei Problemen schneller wieder zur Normalität zurückkehren zu können, ist es für mich eine gute Taktik, nicht nur auf einen Lebensbereich zu setzen, der mich mit allem versorgt, was ich zum Glücklichsein brauche. Daher sind mir meine Lebensbereiche wie Arbeit, Zeit für mich, Zeit in der Natur und mit Tieren, Hobbys und Sport, eine Partnerschaft pflegen, Zeit mit Freunden und Familienmitgliedern verbringen, alle gleich wichtig (…). Wenn es also einmal in einem Bereich schlecht läuft, einer wegfällt oder ich in einem Bereich eine Krise habe, kann ich mich hoffentlich zu der Zeit auf andere Bereiche stützen, sodass ich insgesamt schneller wieder zufrieden bin und die Krise (…) überwinden kann, damit es mir wieder gut geht.