Ansgar Wucherpfennig Gedanken zum Tag

Das sakramentale Mahl macht bewusst, dass Essen mehr ist, als den menschlichen Körper mit neuem Betriebsstoff zu versorgen. Massentierhaltung, mit Gentechnik hochgezüchtetes Saatgut und bis zur maximalen Auslastung überdüngte Felder sind das Ergebnis weltweiter funktionaler Nahrungsketten. (…) Das christliche Tischsakrament war von seinen Ursprüngen her kein Luxusmahl. (…) Das Brot, das die ersten Gemeinden beim heiligen Mahl geteilt haben, war auch das Brot, das sie in ihren Küchen gegessen haben, und das Brot, das denen fehlte, die auf den Straßen Hunger leiden mussten. In den Gemeinden gab es deshalb von Anfang an Ämter, die sich um die Versorgung der Armen gekümmert oder bei der Mahlversammlung darauf geachtet haben, dass die Armen nicht zu kurz kamen. Wenn christliche Gemeinden heute in ihren Liturgien im Vaterunser um das Brot bitten, vereinen sie ihr Verlangen nach dem himmlischen Brot mit dem Schrei der Armen nach dem irdischen Brot und nach vielem anderem, an dem es ihnen mangelt. Eucharistiefeier und Abendmahl ersetzen mit ihrem Gebet kein nachhaltiges Welternährungsprogramm. Sie können Christinnen und Christen aber dabei unterstützen, für sozial und ökologisch verantwortliche Ernährung einzutreten.



Entnommen aus: Ansgar Wucherpfennig "Wie hat Jesus Eucharistie gewollt? Ein Blick zurück nach vorn", Patmos Verlag, Ostfildern 2021