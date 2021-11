Jörg Zink Gedanken zum Tag

Man bleibe auf Spaziergängen gelegentlich stehen, wo ein einzelner Baum sich aus seiner Umgebung heraushebt, und betrachte ihn. Man ist nicht dieser Baum und soll sich das auch nicht einreden (…). Wir sollen uns nicht mit ihm identifizieren, sondern ihm begegnen. Wir begegnen ihm dadurch, dass wir ihn so lange genau ansehen, bis wir seine Linien nachzeichnen könnten. Kein Baum ist wie der andere. Ein Baum hat eine Gestalt, die ihn mit anderen Bäumen seiner Art verbindet und ihn kenntlich macht, und er zeigt ein Schicksal, das ihn aus seinen Artgenossen heraushebt. Sturm, Trockenheit, Nachbarschaft anderer Bäume, Eingriffe des Menschen (…) geben ihm seine "persönliche" Gestalt. Dabei "macht" der Baum nichts. Er lebt. Er wächst und behauptet sich. Er "will" nichts. Er gehorcht dem Gesetz, das in ihm ist. Man findet sich, wenn man so vor einem Baum steht und ihm begegnet, unversehens bei der Bemühung, "wie ein Baum" zu sein. Zu stehen. Sich aufzurichten. Wurzeln zu schlagen. Raum zu gewinnen. Ein Mensch zu werden, der aufrecht dasteht. Man verlässt den Baum wieder und setzt seinen Gang fort. Aber man hat ihn kennen gelernt und ein Gleichnis begriffen.



Entnommen aus: Jörg Zink "Wie wir beten können", Kreuz Verlag, Stuttgart 1970