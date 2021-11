Gabi Pörner Gedanken zum Tag

Viele Menschen beklagen sich über ihre Arbeit oder über ihre Beziehung. Wer jammern will, findet immer Gründe, wenn er danach Ausschau hält! (…) Wer sich beklagt, erhofft sich Aufmerksamkeit und Zustimmung. Und nicht nur das. Meist bekommt der Jammerer von anderen auch Mitgefühl, weil ihm die Firma - oder wer und was auch immer - in seinen Augen übel mitgespielt hat und er ungerecht behandelt worden ist! Warum jammern viele Menschen gern gemeinsam über Situationen, an denen sie nichts oder nur wenig verändern können, zum Beispiel über das leidige Wetter, über Politik, über den Chef oder die Chefin? Ganz einfach: Wenn wir gemeinsam klagen, dann bestätigen wir uns gegenseitig und versichern uns, dass wir einander vertrauen, dass wir "die Verständnisvollen" oder je nach Situation "die Wissenden" sind oder diejenigen, die "den Durchblick" haben. Es entsteht eine Art Wir-Gefühl, eine Verbundenheit. Doch neben der Wirklichkeitsverzerrung bringt das Jammern und Wehklagen auch noch einige weitere Nachteile mit sich. Wir manipulieren andere, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir ziehen uns und andere runter, haben weniger Energie - und ändern trotzdem nichts an der beklagten Situation.



Entnommen aus: Gabi Pörner "Du bist grösser als deine Selbstzweifel. Wie du Sicherheit gewinnst und dein Potenzial entfaltest", Kösel Verlag, München 2021 (E-Book, Kap. "Jammern und Wehklagen: 'Es ist alles so schrecklich!'")