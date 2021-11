Johanna Haberer Gedanken zum Tag

Zu verschiedenen Zeiten wurde der Begriff der Seele (…) dazu benutzt, Personen voneinander zu trennen - in vernunftbegabte oder weniger vernünftige, in fühlende oder fühllose, in wertvolle oder unwerte. Von den Tieren ganz zu schweigen: Bis heute hat die Geschichte der qualvollen Massenvernichtung von Tieren ihren Ursprung dort, wo die Seele im platonischen Sinne auf den Menschen reduziert wird und dessen Möglichkeit der Seelenbildung und der moralischen Urteilskraft. Wäre die christliche Theologie bei ihren biblischen Wurzeln geblieben und hätte sie die Seele als Kraft des lebendigen und des Zusammenspiels der Geschöpfe verstanden, der Umgang mit den tierischen Mitgeschöpfen, ja mit der ganzen Umwelt hätte eine andere Wertschätzung und Würde verlangt. Vielleicht liegt, in der Schuldgeschichte der Seele - von der begrifflichen Unterwerfung der theologischen Wissenschaften unter die Herrschaft der empirischen Wissenschaften einmal abgesehen - jener Ursprung, der zum Aufgeben des Seelenbegriffs auch in der Theologie führte." (…) Damit aber entkernt die Theologie das Reden vom Menschen in den biblischen Schriften und in der kirchlichen Tradition und schwächt das Verstehen der biblischen Texte.



Entnommen aus: Johanna Haberer "Die Seele. Versuch einer Reanimation", claudius Verlag, München 2021