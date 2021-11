Pierre Stutz Gedanken zum Tag

Unscheinbare äußere Gewohnheiten sind Ausdruck meiner Innerlichkeit. Betrete ich meinen Arbeitsort in der Haltung, schon an der Tür zum Büro im Zimmer zu sein, beim Betreten schon am Schreibtisch zu sitzen, und schon einige Dinge aufs Mal erledigt zu haben, noch ehe der Computer eingeschaltet ist, so sagt dies sehr viel über mich aus. Es geht dabei um die zentrale (…) Frage, ob ich so lebe, als ob ich immer schon weiter sein müsste, weil das, was da ist in diesem Moment, nicht genügt. Mein achtsames Eintreten am Arbeitsort, mein langsames Treppensteigen, das meinem ganzen Körper guttut, werden zum Sinnbild eines menschenwürdigen Arbeitens. So werde ich beim Arbeiten nicht dauernd außer mir sein, nicht andauernd auf dem Sprung; es gelingt mir dann, vermehrt bei der Sache zu sein, in der Gegenwart, und das, was ich tue, ganz und richtig zu tun.



Entnommen aus: Pierre Stutz "Atempausen für die Seele", Herder Verlag, Freiburg 2013