Queckenstedt / Bitzer Gedanken zum Tag

Wann hast du dich zuletzt unnötig aufgeregt, zum Beispiel über das schlechte Wetter im Urlaub oder die Reifenpanne auf dem Weg zur Arbeit? Alles Mögliche kann Stress auslösen, doch besonders unsinnig wird es, wenn wir uns von Dingen stressen lassen, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Nimm zukünftig hin, was ist. Du kannst es nicht ändern. Sag dir selbst laut: Es ist, wie es ist. Dann überlege ruhig und gelassen, welche Schritte du einleiten kannst, um die Situation zu verändern. Mach dir klar: Dein Stress ist vollkommen sinnlos. Er wird dich nicht zu besseren Leistungen oder einer höheren Produktivität oder einem Gefühl von hoher Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden bringen, sondern dich runterziehen und schwächen. (…) Also lass es los. Stress entsteht nicht nur durch äußere Faktoren, sondern auch, wenn du gegen deine inneren Überzeugungen handelst. Der andauernde Widerstand ist anstrengend! Oft kann man das bei Menschen beobachten, die zwar beruflich erfolgreich sind oder viel Geld verdienen, deren Tätigkeit sich aber nicht im Einklang mit ihren Moralvorstellungen befindet. In diesem Fall helfen übrigens auch keine Atemübungen, kein Yoga, keine Meditation und keine langen Parkspaziergänge mehr - da müssen sich schon die Lebensumstände ändern, damit ein Mensch dauerhaft Zufriedenheit und Entspannung findet.



Entnommen aus: Tanja Queckenstedt / Lisa Bitzer "Ein Kopf voller Ideen. Wie Kreativität unseren Alltag bereichert", Topicus Verlag, Luxemburg 2021