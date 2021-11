Gerhard Sauter Gedanken zum Tag

Leiden anzunehmen bedarf im Alter noch mehr als in anderen Lebensphasen und unter anderen Umständen eines weisen, von Gott eingewiesenen Herzens. (…) Die immer wieder von Neuem gewährte, bestimmte Zeit wird im höheren Alter intensiver als früher erlebt werden: das Anbrechen eines neuen Tages, verlässliche Gegebenheiten, an denen entlang wir uns bewegen können, jede unverhofft geschenkte Kraft, jedes neue Quentchen Lebensmut. Ist es jetzt Zeit, loszulassen oder festzuhalten, zu klagen oder zufrieden zu sein, zu schweigen oder zu reden? Was ist uns in die Hände gegeben, was hat Gott sich vorbehalten? Ein weises Herz wird die geschenkte Zeit nicht mit der Suche nach der verlorenen Zeit verschwenden und sich auch nicht der aufreibenden Sorge um die vielleicht noch kommenden Tage ausliefern - jedenfalls dann nicht, wenn sich Freude darüber einstellt, was einem heute, gegenwärtig, gerade in diesem Augenblick zuteilwird. Diese Weisheit ist der Sinn dafür, welchen Raum Gott uns schafft, nicht nur zum tätigen Leben, sondern auch für das, was uns zufällt, was unseren Kräften jetzt angemessen ist, was uns darum zugemutet wird und uns so vor Entscheidungen stellt, die unserer Existenz und der Existenz anderer schaden oder ihnen weiterhelfen können. Wird das Altern angenommen, kann sich auch der Blick auf die eigene Lebensgeschichte wandeln.



