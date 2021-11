K.Nagano / I.Kloepfer Gedanken zum Tag

Bis heute lerne ich von den vielen Orchestermusikerinnen und Orchestermusikern, mit denen ich zusammenarbeite, von jungen Künstlerinnen und Künstlern, deren Energie und Überschwang und deren großes Mitteilungsbedürfnis mich unendlich bereichern. Dabei verblüfft mich die - fast triviale - Erkenntnis, wie wichtig menschliche Begegnungen für das Lernen sind, bis heute. In jungen Jahren dachte ich noch, ich müsse mir vor allem Wissen aneignen, um als Dirigent meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. (…) Heute bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass sich aus der reinen Aneignung von Wissen, für die konkrete Bezugspersonen gar nicht vonnöten sind, ohne Begegnungen mit Menschen niemals Urteilsfähigkeit und Haltung herausbilden können. Und dass erst aus der Kombination von beidem, Lebenseinstellungen erwachsen, die ganz individuelle Wertvorstellungen begründen. Wie lernt man Integrität oder Wahrhaftigkeit? Sicher nicht aus Büchern oder im Internet. Wie verinnerlicht man die Bedeutung von Demut? Wie bewahrt man sich über die Jahre ein Mindestmaß an Offenheit? Wie begreift man, was Haltung ist? Oder wie wichtig es ist, den Zufall zuzulassen? Wie versteht man, dass das Aufgeben eben doch zum Erfolg dazugehört, auch wenn die Doktrin des Niemals-Aufgebens genau das Gegenteil nahelegt. All das vermittelt sich uns nur durch Menschen.



Entnommen aus: Kent Nagano / Inge Kloepfer "10 Lessons of my life. Was wirklich zählt", Berlin Verlag, Berlin 2021