Uwe Böschemeyer Gedanken zum Tag

Wer sagt, er habe Sinn noch nie erfahren, muss sich (…) fragen, ob er will, was er tut, nämlich: sich immer wieder einzutrotzen, einzuwüten, einzuhassen (…). Ich höre noch immer den Satz meines Lehrers Frankl in mir: "Man kann auch Sinn verweigern ..." (…) Unser Leben wird von dem bestimmt, was wir zur Hauptsache machen. Machen wir das Leiden und die damit verbundenen Einschränkungen, Bedrängnisse oder Verluste zur Hauptsache, dann wird unser Denken, Fühlen und Handeln, dann werden all unsere Beziehungen zum Leben von diesem einen Thema bestimmt. Dann liegen auch die meisten attraktiven Möglichkeiten, die unsere Tage trotz allem bringen könnten, im Schatten des Leidens und bleiben unerreichbar fern. Liegt uns dagegen das Leben selbst am Herzen, dann werden wir hier und heute aus den konkreten Lebenssituationen an Wertvollem herausleben, was herauszuleben ist. Dann werden wir das Schwere zwar nach wie vor nicht übersehen können, es wird jedoch allmählich seine tragische Bedeutung verlieren. Ob Leben gelingt oder nicht, ob Leid sich gestalten läßt oder nicht - alles hängt davon ab, ob wir da sein, ob wir leben, ob wir das Beste aus unserem Leben herausholen wollen oder nicht. Die Entscheidung darüber, ob wir auf das eine oder das andere sehen, nimmt uns glücklicherweise niemand ab. Denn in dieser Freiheit liegt unsere Würde.



Entnommen aus: Uwe Böschemeyer "Worauf es ankommt. Werte als Wegweiser", Piper Verlag, München 2017 (E-Book, Kap. 'Sinnerfahrung trotz Leiderfahrung')