Edith Hall Gedanken zum Tag

Ich glaube nicht, dass ich besonders ehrenwert oder nett bin. Tatsächlich habe ich mit einigen unschönen Charaktereigenschaften zu kämpfen. Nachdem ich gelesen habe, was Aristoteles über Tugenden und Laster sagt, und offen mit Menschen meines Vertrauens darüber gesprochen habe, glaube ich, meine schlimmsten Fehler zu kennen. Ich bin ungeduldig, leichtsinnig, unverblümt, nachtragend und neige zu emotionalen Extremen. Aber Aristoteles' Idee vom idealen Mittel zwischen den Extremen, das wir als "goldene Mitte" bezeichnen, besagt, dass all dies in Maßen durchaus in Ordnung ist. Menschen, die niemals ungeduldig sind, bringen nichts zu Ende, Menschen, die niemals Risiken eingehen, führen ein eingeschränktes Leben, Menschen, die sich der Wahrheit entziehen und weder Schmerz noch Freude zum Ausdruck bringen, sind psychisch und emotional verkümmert oder benachteiligt, und Menschen, die keinerlei Wunsch verspüren, es denjenigen heimzuzahlen, die ihnen Schaden zugefügt haben, machen sich entweder etwas vor oder schätzen ihren eigenen Wert zu gering ein. (...) Ein echter Aristoteliker lebt (…) in sozialen Gruppen, denkt rational und trifft moralische Entscheidungen, lässt sich durch ein vernünftiges Maß an körperlichem und geistigem Vergnügen zum Guten leiten und fördert nach Kräften sein eigenes Glück und das der anderen.



Entnommen aus: Edith Hall "Was würde Aristoteles sagen? Zehn philosophische Lektionen für das Glücklichsein", aus dem Englischen von Andreas Thomsen, Siedler Verlag, München 2021