Margot Kässmann Gedanken zum Tag

Gestern noch warst du voll gut drauf, alles normal, Alltag halt. Heute wirst du in eine Klinik eingeliefert und dein Leben ändert sich völlig. (…) Wer plötzlich erkrankt, gerät in eine Ausnahmesituation. Im Krankenhaus ist ein Mensch fremdbestimmt. Die Abläufe eines solchen Hauses lassen sich nicht individuell gestalten. Auf der anderen Seite kämpfen Patientinnen und Patienten um Information, Wissen und um Selbstbestimmung. Den Entscheidungen anderer ungefragt ausgeliefert zu sein, kann eine tiefe Demütigung bedeuten, gerade für Menschen, die es gewohnt sind, selbst zu entscheiden über ihr Leben. Wichtig ist, dass Zeit bleibt zum Nachdenken. Habe ich Angst vor der Krankheit? Wie kann es weitergehen? Ist solche Zeit vorhanden, kann eine Krankheit auch eine Chance sein, eine geschenkte Zeit, in der ich neu ordne, was wichtig ist, in der ich aus dem Alltagstrott ausbrechen kann und mein Leben mit etwas Distanz anschaue. Was ist mir wichtig? Was wollte ich schon lange verändern und hatte einfach nicht die Kraft dazu? Krankheit lässt uns erschrecken, aber sie lässt uns auch reifen. Mich hat es berührt, als jemand sagte, Menschen, die nie krank gewesen seien, kämen ihm vor wie Menschen, die von der Welt redeten, aber niemals gereist seien ...



Entnommen aus: Margot Kässmann "Folge deiner Hoffnung. Frei werden und leben, hrsg. von Gabriele Hartlieb, Herder Verlag, Freiburg 2019 (E-Book, Kap. II 'Krisen überwinden - das Leid hat nicht das letzte Wort')