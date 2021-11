Eva Wlodarek Gedanken zum Tag

Mit Blick auf die verschiedenen Phasen können wir Einsamkeit auch in einem etwas anderen Licht sehen: Sie ist ein Zeichen, dass wir lebendig sind und uns entwickeln. Wenn wir uns eine Weile innerlich und meist auch äußerlich zurückziehen, reagieren wir damit ganz natürlich auf veränderte Verhältnisse. In diesem Sinne ist das Leben mit einer Schule vergleichbar. Zu Beginn jedes neuen Schuljahres waren wir erst einmal aufgeregt. Wir wussten noch nicht genau, neben wem wir sitzen und welche Lehrer wir bekommen würden, ob wir die neuen Anforderungen überhaupt würden erfüllen können. (…) Mit dem Anfang jeder neuen Lebensphase ist es, als ob wir in eine neue Klasse kommen. Als Kinder übertönten wir unsere Ängste vor dem Unbekannten laut und lebhaft. Als Erwachsene reagieren wir eher, indem wir verwirrt, deprimiert oder einsam sind. Das ist unser gutes Recht. Schließlich müssen wir uns erst einmal mit den neuen Gegebenheiten arrangieren. Wenn es sich beim Leben tatsächlich um eine Schule höherer Ordnung handelt, dann werden wir ja auch mit jeder bewältigten Phase klüger. Es ist ein großes Glück, plötzlich etwas zu verstehen und Zusammenhänge zu erkennen. Mit jeder Anstrengung ist auch eine geistige Belohnung verbunden. Wenn wir das erkennen, fällt es uns sicher leichter, der Einsamkeit in den verschiedenen Lebensphasen zu begegnen.



Entnommen aus: Eva Wlodarek "Einsam. Vom mutigen Umgang mit einem schmerzhaften Gefühl", Kösel Verlag, München 2015