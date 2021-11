C.Dornieden und S.Rieß Gedanken zum Tag

Im Grunde sind die meisten Menschen Gewohnheitstiere, die danach streben, einen angenehmen Zustand zu erreichen und an diesem für immer festzuhalten. (…) Doch so verständlich dieser Wunsch auch ist, auf Dauer gesehen ist er leider unerfüllbar. Denn in dem Augenblick, in dem wir versuchen, eine angenehme Gegebenheit festzuhalten, müssen wir feststellen, dass wir das nicht können. Nichts währt ewig. (…) Buddhas Erklärungen über das Leid der Veränderung bedeuten (…) nicht, dass wir nicht nach Lust und Freude streben sollen (…). Sie sind nur eine deutliche Warnung: (…) Wer nicht leiden will, sollte sein Herz nicht an Vergängliches binden. Doch gerade im Berufsleben ist der dauernde Wandel vorprogrammiert: Neue Firmen werden gegründet, Unternehmen fusionieren oder gehen in die Insolvenz. (…) Laufend werden neue Technologien eingeführt, Abteilungen umstrukturiert und Arbeitsabläufe reorganisiert (…). Erfolg im Beruf hängt heute mehr als früher von der Fähigkeit des Einzelnen ab, sich auf neue Situationen einzustellen und stets dazuzulernen. Da passt es gut, dass der Buddhismus sich mit dem Phänomen des permanenten Wandels intensiv beschäftigt hat und einen Weg aufzeigt, wie mit Achtsamkeit und Gelassenheit auch die schwierigsten Umbruchsituationen gemeistert werden können.



Entnommen aus: Claudia Dornieden und Stefan Rieß "Das Dalai-Lama Prinzip für Kollegen. Herausforderungen gelassen meistern", Random House GmbH, München, 2012 (E-Book, Kap. 'Das Leid der Veränderung')