Martin Hecht Gedanken zum Tag

Eine Freundschaft wird umso tiefgehender sein können, je erschlossener und zugänglicher die eigene ebenso wie die Gefühlswelt des Freundes ist, aber auch je empfindsamer und empfänglicher beider Gemüt für Stimmungen und Gefühlslagen ist. Allerdings ist es mit der Empfindsamkeit allein noch nicht getan. (…) Freundschaft ist vielmehr gekoppelt an etwas, was man früher einmal Herzensbildung nannte. (…) Gemeint ist die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, seine Gefühle lesen zu können und zu wissen, wie man ihm oder ihr in einer bestimmten Situation angemessen begegnet. Herzensbildung setzt eine ausgeprägte soziale Beobachtungsgabe voraus, die in ein Gespür mündet, zuverlässig zu wissen, wo der andere steht und wie es um sein Gemüt bestellt ist. (…) Herzensbildung braucht Erfahrung. Durch vielerlei Lebenserfahrungen und -krisen lernt man vor allem in Dingen des Gefühls, vorausgesetzt, man geht ihnen nicht aus dem Weg. Wem solche Primärerfahrungen abgehen, wer nie geliebt hat oder getrauert, wer nie eine Krise durchlebt hat, weil er sie nicht zugelassen oder sich ihr nicht gestellt hat, dem wird es an Verständnis für die Nöte und Verunsicherungen des anderen fehlen, tragischerweise im gleichen Maß, wie er sich selbst nie näherkommt.



Entnommen aus: Martin Hecht "Wahre Freunde. Wie sie das Leben schöner machen", Herder Verlag, München 2020 (E-Book, Kap. 'Einfühlungsvermögen und Herzensbildung')