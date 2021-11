F. Schulz von Thun Gedanken zum Tag

Wie auch immer die Verhältnisse hierzulande und auf der ganzen Welt sich entwickeln: Du und ich, wir haben nur unser Leben, unser Ein und Alles, das in seiner Besonderheit erkannt und gewürdigt sein will. Es ist der Rede wert und gewiss auch der Fürsorge. "Sie (oder er) hatte ein erfülltes Leben!", heißt es oft in Traueransprachen. Seitdem ich selbst gelegentlich die traurig-schöne Pflicht übernommen habe, solche Reden zu halten, denke ich darüber nach, unter welchen Umständen diese Aussage berechtigt ist. Hatte oder habe ich denn ein erfülltes Leben? Was ist das überhaupt, woran macht man das fest? Ist es gleichbedeutend mit einem "glücklichen Leben"? Offenbar nicht ganz. Kann ein Leben auch "erfüllt" genannt werden, wenn es von großem Unglück überschattet war? Und wenn es jemandem gelingt, sich ein "feines Leben" zu machen, war es damit auch erfüllend? Worin liegt das Wesen der Erfüllung? Und kann ich dafür etwas tun, oder ist es eine Schicksalsfügung? Gibt es auch ein unerfülltes Leben? Etwa wenn jemand jung und "vor seiner Zeit" sterben musste? Oder kann auch ein langes Leben unerfüllt bleiben? Offenbar müssen wir auch das für möglich halten, denn die bedeutungsschwere Aussage, jemand habe ein erfülltes Leben gehabt, impliziert doch die Möglichkeit, dass es auch anders hätte ausgehen können.



Entnommen aus: Friedemann Schulz von Thun "Erfülltes Leben. Ein kleines Modell für eine große Idee", Hanser Verlag, München 2021