Conni Biesalski Gedanken zum Tag

Unser Hauptsinn ist es, aufzuwachen, zu wachsen, unser Licht zu erwecken und einfach zu sein. Das heißt, dass wir uns erst mal um uns selbst kümmern und die innere Arbeit machen müssen, bevor wir versuchen können, anderen zu helfen und die Welt zu verändern. So viele Leute da draußen laufen mit riesengroßen Rucksäcken an Traumata und Ängsten durch die Welt und versuchen gleichzeitig, ihre Bestimmung und Berufung zu finden, um andere Menschen und die Welt zu verändern. Doch diesen Rucksack müssen wir erst mal ausleeren, bevor wir richtig Gas geben können. Es ist okay, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht, um unsere Schatten ins Licht zu bringen, Traumata aufzulösen und uns unseren Ängsten zu stellen. Als ich begann, mich meinem Inneren zuzuwenden und dort viel zu "werkeln", ging im Außen erst mal weniger. Neue große Ideen ließen auf sich warten. Aber irgendwann kam der Moment des Umschaltens, und auf einmal habe ich endlos viel kreative Schaffensenergie in meinem Körper gespürt und diese dann in meine Arbeit gesteckt. Solche unterschiedlichen Phasen sind völlig normal und kommen immer wieder vor. Ich gebe mich ihnen hin und vertraue darauf, dass auch die (äußerlichen) Ruhephasen für die aktiven Phasen wichtig sind.



Entnommen aus: Conni Biesalski "Find your Magic. Eine Reise zu dir und deiner Bestimmung", Gräfe und Unzer Verlag, München 2020 (E-Book, Kap. 'Sein versus Tun')