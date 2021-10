Doris Zölls Gedanken zum Tag

An nichts zu haften, keinen Konzepten über das Leben zu folgen, bedeutet nicht, dass alles beliebig wäre. Das Leben im Hier und Jetzt beinhaltet eine große Verantwortung und Verbindlichkeit. Deutlich wird das bei der legendären Gestalt des Eremiten vom Lotos-Gipfel. Er hatte erlebt, dass das wahre Wesen aufleuchtet, wenn alle Vorstellungen und Konzepte wegfallen. (…) Daher zog er sich nach seiner Erleuchtungserfahrung in eine Einsiedelei auf dem Lotos-Gipfel im Tendai-Gebirge zurück. (…) Gerade darauf kommt es an. Wenn wir etwas erfahren, dann geht es darum, dies in unserem Leben umzusetzen und es zu verwirklichen (…). Das heißt nicht, dass man sich dazu unbedingt in eine Einsiedelei zurückziehen und in solcher Kargheit leben müsste. Aber um von allem Verlangen frei zu werden und die Übung zu vertiefen, kann es sehr hilfreich sein, sich für eine Weile zurückzuziehen. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, unter solchen Bedingungen zu üben, und es hat nichts damit zu tun, dem Leben zu entfliehen. Wenn ich mich aus dem Leben zurückziehe, um den Schwierigkeiten, die ich im Alltag habe, entkommen zu wollen, dann kann der Rückzug schnell zu einem Fiasko werden. Denn meine Schwierigkeiten nehme ich überall mit, und in der Einsamkeit verschaffen sie sich in noch viel geballterer Form Gehör und Aufmerksamkeit.



Entnommen aus: Doris Zölls "Der Mond in der Silberschale. Zen - die Tiefe des Lebens erfahren", Herder Verlag, Freiburg 2012