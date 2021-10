S.C. Löhken, T. Peters Gedanken zum Tag

Macht ist ein Wort, das häufig mit Zwang, Manipulation, Willkür und Gewalt in Verbindung gebracht wird. In unserer Kultur haben viele Berufe, die mit Macht verbunden sind, einen zwielichtigen Ruf: Politiker, Entscheidungstragende in großen Organisationen und Geschäftsführerinnen müssen Macht ausüben, um erfolgreich zu sein. Doch gehen solche Menschen gut mit ihrer Macht um? Wir sind uns oft nicht sicher. (…) Wir sind alle sozial eingebunden. Wir sind nicht nur Individuen, sondern auch Familienangehörige (…), eingebunden in Firmen, (…) und Vereinen. (…) Die Macht, die wir nutzen, betrifft also immer auch andere. Wir können uns mit anderen Menschen zusammentun, um mächtiger zu sein als allein. (…). Macht beginnt damit, dass wir uns selbst Macht geben - und dann in die Welt hineinwirken. Es gilt, unseren Gestaltungsspielraum zu erkennen und zu nutzen. Dieser Gestaltungsspielraum macht unsere Freiheit aus. Macht bedeutet auch, die eigenen Anliegen zu bestimmen und sie dann kraftvoll und ideenreich zu verfolgen. Das können wir tun, indem wir andere Menschen gewinnen, sodass sie uns unterstützen. Dadurch wachsen unsere Möglichkeiten. Ohne Menschen, die sich Macht nehmen, gibt es keinen Fortschritt, nichts Neues, keine Dynamik.



Entnommen aus: Sylvia C. Löhken, Tom Peters "Lebe deine Macht! Kraftvoll wirken in jeder Situation", Kösel Verlag, München 2020 (E-Book, Kap. 'Leben Sie machtvoll!')