Karl Rabeder Gedanken zum Tag

Den Weg zu gehen, der zum Seelenfrieden führt - letztlich ist das eine der wesentlichen Lebensaufgaben, die jeder Einzelne selbst zu bewältigen hat. Man muss dafür aber gar nicht den ganzen Weg kennen, der dorthin führt. Wichtig ist nur, zu wissen und zu spüren, ob einen der jeweils nächste Schritt näher dorthin bringt oder weiter weg. (…) Es wäre anmaßend zu glauben, dass der Weg, der sich für mich als der richtige erwiesen hat, auch jeden anderen zum Seelenfrieden führt. Ich möchte niemandem meinen Lebensweg aufdrängen. Gleichzeitig spüre ich, dass in vielen Menschen dieselben Sehnsüchte schon lange schlummern, so, wie sie bei mir auch zwanzig Jahre lang geschlummert haben. Ich möchte dem einen oder anderen Mut machen, der Stimme seines Herzens zu folgen und auch einen kleinen oder größeren Schritt in die richtige Richtung zu gehen, um im Hier und Jetzt zu leben. Nicht in der Vergangenheit, weil man einer Erinnerung nachhängt oder sich mit der Aufarbeitung vergangener Probleme aufhält, nicht in der Zukunft, weil man sein Denken ständig nur auf das Erreichen des nächsten Zieles ausrichtet und sich nie mit dem zufriedengeben kann, was heute ist. (…) Der Sinn des Lebens ist - das Leben selbst, und zwar in jedem einzelnen Moment.