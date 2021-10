Carmen Schüle Gedanken zum Tag

Es dauert in einer neuen Beziehung ein halbes Jahr, manchmal auch zwei Jahre, bis sich Einsamkeit, Unverstandensein und das Gefühl von Abgeschnittensein ausbreiten. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich so viele wieder trennen oder scheiden lassen und glauben, sie sind an den falschen Partner geraten. Oder sie leben die Beziehung im Gefühl von Unverstanden- und Abgeschnittensein weiter, da dies immer noch das bessere Gefühl ist, als vollends alleine zu sein; solange sie mit ihrer getönten Brille leben, fühlen sie sich längerfristig allein gelassen, einsam und unverstanden - egal ob mit oder ohne Partner. Es ist nicht das Abgeschnittensein vom anderen oder von Menschen allgemein, es ist das Abgeschnittensein von sich selbst, was so einsam macht. Auch innerhalb einer bestehenden Beziehung findet oft keine Begegnung statt - oder eben nur von getönter Brille zu getönter Brille. Beziehungsarbeit beginnt genau an dieser Stelle: Man muss willens sein, sich und den anderen zu entdecken: wer man selbst ist und wer der andere ohne diese getönte Brille ist. (…) Es ist die Liebe und das Vertrauen in einer Beziehung, die es ermöglichen, sich (…) ohne diese getönte Brille zu zeigen und zu betrachten.



Entnommen aus: Carmen Schüle "Glücklichsein ist mehr als zufrieden sein. Dem Glück auf der Spur", Silberschnur Verlag, Güllesheim 2019 (E-Book, Kap 'Das Leben mit und ohne getönte Brille')