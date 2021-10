Christina Rasmussen Gedanken zum Tag

Hätte mir jemand gesagt, dass die meisten der Freunde, die mich während meines Trauerjahres begleiteten, nicht mehr zu meinem künftigen Leben gehören würden, dann hätte ich ihm nicht geglaubt. Ich hätte gelacht und denjenigen einfach stehen lassen. Ich hätte meine Freunde gegen alle und jeden verteidigt, denn schließlich hatten sie mir in meiner schwersten Lebensphase beigestanden. Im Lauf der Zeit beobachtete ich allerdings, wie sich einige dieser Freundschaften veränderten. Manche sind enger geworden, andere sind zu Ende gegangen. Dass ich mit einigen von meinen alten Freunden keine Zeit mehr verbringe, liegt nicht etwa daran, dass sie keine guten Menschen mehr wären oder dass es einen konkreten Konflikt oder Streit gegeben hätte. Ich habe mich nur einfach so sehr verändert, dass das, was uns früher verbunden hat, nicht mehr vorhanden ist. Das gehört mit dazu, wenn man ein neues Leben anfängt, und ich möchte Sie bitten, nicht damit zu hadern. Es ist wichtig, sich zu erlauben, Beziehungen loszulassen, die nicht mehr funktionieren (..) Nach einer tiefen Verlusterfahrung muss man herausfinden, welche Beziehungen neu zu verhandeln, welche zu beenden und welche beizubehalten und gar zu vertiefen sind.



Entnommen aus: Christina Rasmussen "Lebe - Lache - Liebe. Neustart ins Leben nach einem schmerzlichen Verlust", aus dem Englischen von Judith Elze, Knaur Verlag, München 2013