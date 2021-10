Erni Kutter Gedanken zum Tag

Krankheiten (…) können uns einladen - manchmal auch zwingen - innezuhalten, wesentliche Fragen zu klären, andere Prioritäten zu setzen als bisher und unser Leben neu auszurichten. Insbesondere fordern sie uns auf, unserem Begehren auf die Spur zu kommen und es ernst zu nehmen (…). Je älter wir werden, umso dringlicher sollten wir uns fragen, ob wir wirklich das sind und tun, was uns aufgegeben ist, was nur durch uns in die Welt kommen kann und will. Je rätselhafter uns eine Krankheit erscheint, desto mehr sollten wir auf die leise Stimme in unserem Inneren hören, statt allein auf Diagnosen, Therapiekonzepte und Medikamente zu setzen. (…) Wenn wir diese starke Wandlungsenergie nicht wahrhaben wollen oder glauben, wir seien zu alt oder zu müde, um sie zu leben, versucht sie vielleicht, durch eine Krankheit Beachtung zu bekommen. Mir fällt in den letzten Jahren auf, dass viele Ältere in der kritischen Übergangsphase vor oder nach Renteneintritt schwer erkranken, über zunehmende gesundheitliche Beschwerden klagen, depressive Verstimmungen oder diffuse Ängste haben, nicht zuletzt im Blick auf das Altwerden. Häufig stellt sich heraus, dass sie bereits in den Jahren davor mit ihrer Lebenssituation nicht wirklich zufrieden waren, weder privat noch beruflich.