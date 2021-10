Willibert Pauels Gedanken zum Tag

Wofür sind Religionen gemacht? Sie sind gemacht für Sie. Nicht gegen Sie. Wenn Religionen im Kern für die Aufrechterhaltung der Moral im privaten Bereich jedes Menschen und im öffentlichen Bereich der Gesellschaften zuständig wären, ihre Botschaft also vor allem aus Sätzen bestünde, die mit "Du sollst" beginnen, wenn diese Gebote und Gesetze zu ihrer Durchsetzung auch noch mit Verdammnis und Höllenstrafen drohen (…), dann würde der Glaube der Menschen zu einer psychischen Krankheit (…) und in den Gesellschaften würde er zum Feind von Freiheit und Selbstbestimmung. (…) Niemand liegt moralisch immer hundertprozentig richtig. Fehler in Gewissensentscheidungen oder Vergehen gegen das Gute, Schlimmes und Böses kommen vor. (...). Noch heute gibt es Intemetseiten der beiden großen Kirchen, darauf stehen die Zehn Gebote ohne diesen einen, eminent bedeutsamen Satz am Anfang, ohne den die Gebote nur wie der Macht- und Moralanspruch eines obersten Befehlshabers rüberkommen. Der Satz lautet: "Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Hause der Knechtschaft." Dieser Satz ist ungeheuer wichtig. Denn bevor Gott Gebote aufzählt, Richtlinien für ein gutes Zusammenleben, erinnert er an den wahren Grund seines Sprechens und an das, was ihn mit den Menschen im Volk Israel wirklich verbindet: Er hat sie in die FREIHEIT geführt!