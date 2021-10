Christian Firus Gedanken zum Tag

Mancher Verzicht, der vor der Krise noch undenkbar erschien, gelang und hatte vielleicht sogar Positives im Gepäck. Und erstaunt stellen wir fest, mit wie wenig wir glücklich und zufrieden sein konnten und es weiterhin sein können. Der Wert eines Spaziergangs in der Natur bleibt ein Geschenk und, wenn wir wollen, ein Fest für die Sinne. Wenn wir uns die Dankbarkeit dafür bewahren, die mir persönlich mitten in den Ausgangsbeschränkungen immer wieder durch Herz und Kopf ging, dann bewahren wir etwas Großes, nämlich die Fähigkeit von Dankbarkeit im vermeintlich Kleinen und Unbedeutenden des Alltags. (…) In der Corona-Krise konnten vermutlich sehr viele Menschen erfahren, wie bedeutsam das Unscheinbare und vermeintlich Kleine in Wirklichkeit ist: ein Telefonanruf, ein Spaziergang, ein Nachbarschaftsplausch, Lebensmittel, die Natur an sich und vieles mehr. Wenn wir die Wertschätzung dafür bewahren, haben wir schon sehr viel gewonnen. Vielleicht hat sich durch diese Erfahrung unser Horizont verändert, sodass wir gar nicht mehr so sehr in die Ferne aufbrechen müssen, um unser Glück zu finden. Wenn unsere Ansprüche sinken, kann vieles leichter und einfacher werden. Dies gelingt dann, wenn wir uns bewusst machen, was wir alles haben trotz der Krise. Darin steckt ein großes Potenzial, darin steckt Reichtum, den uns ein Coronavirus nicht nehmen kann.