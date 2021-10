Lars Amend Gedanken zum Tag

Während eines Seminars (…) habe ich mit den Teilnehmern einen einfachen Versuch durchgeführt. (…) Ich nahm (…) ein Glas in die Hand, füllte es zur Hälfte mit Wasser und hielt es demonstrativ in die Luft. (…) "Das objektive Gewicht des Wasserglases spielt keine Rolle", erzählte ich (…) "Es kommt einzig und allein darauf an, wie lange ich das Glas in meiner Hand halte. Halte ich es nur eine Minute in die Luft, ist es ganz leicht und kein Problem. Halte ich es eine Stunde in die Luft, wird mein Arm anfangen wehzutun. Halte ich es den ganzen Tag in die Luft, wird mein Arm irgendwann taub, und die Schmerzen werden (…) mich irgendwann völlig außer Gefecht setzen. (…) Genauso verhält es sich mit unseren Sorgen und Ängsten. All die negativen Gedanken, die unser tägliches Stresslevel in die Höhe treiben, verhalten sich im Prinzip wie dieses Glas Wasser. Denkst du nur ganz kurz an deine Sorgen, passiert nicht viel. Denkst du etwas länger an sie, fangen sie schon langsam an, dir Kopfschmerzen zu bereiten. Denkst du schließlich den ganzen Tag an nichts anderes als an deine Sorgen, wirst du dich wie gelähmt fühlen und nichts mehr auf die Reihe bekommen. Dann heißt es Game Over, und deine Sorgen haben die Kontrolle über dein Leben übernommen. Um das zu verhindern, müssen wir dieses Glas, das sich in unseren Köpfen befindet, in regelmäßigen Abständen ausleeren. (…)"



Entnommen aus: Lars Amend "It's all good. Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt", Kailash Verlag, München 2019 (E-Book, Kap. 'Weg mit deinen Sorgen! It's all good')