Guido Cantz Gedanken zum Tag

Ich habe neulich einen Brief geöffnet und ungläubig gelesen, dass demnächst meine erste Lebensversicherung ausgezahlt wird. Ich weiß noch, wie weit weg mir dieses Ereignis erschienen ist, als ich mit zwanzig Jahren den Vertrag unterschrieben habe. In diesem Augenblick fühlte ich mich schlagartig gealtert, vielleicht auch, weil sich schon das Wort Lebensversicherung ein bisschen nach Lebensende anhört. Ob es nun der Lockdown war, ein allgemeines Gefühl der Verunsicherung, der nahende Geburtstag oder eine Kombination aus allem: Ich habe mir im Privaten einige Dinge vorgenommen, die ich schon viel zu lange aufschiebe. (…) Die Endlichkeit unseres Daseins ist uns allen durch Corona bewusster geworden als je zuvor. Mein Vater war sogar an Covid-19 erkrankt und hat es glücklicherweise überstanden. (…) Wir müssen jetzt die Zeit mit den Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen. Irgendwann kommt nämlich der Moment, in dem wir sie nicht mehr nachholen können. Als Christ und Katholik bin ich zwar sicher, dass wir uns alle wiedertreffen, aber es fühlt sich wahrscheinlich trotzdem besser an, wenn man schon auf Erden die Dinge losgeworden ist, die man jemandem noch sagen wollte.



Entnommen aus: Guido Cantz "Bauchgefühl & Gottvertrauen. Mein Leben von 1971 bis 20 Uhr 15", Bonifatius Verlag, Paderborn 2021