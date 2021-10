Johanna Haberer Gedanken zum Tag

Wir können die Seele nicht sehen, sie nicht berühren, nicht wiegen und nicht messen. Trotzdem gibt es ein Wort für sie - in allen Sprachen der Welt. Die Seele ist eine globale Idee. Und trotzdem: In den Wörterbüchern der Naturwissenschaften und der Medizin, der Neuro- und Kognitionswissenschaften, und auch denen der Psychologie ist das Wort "Seele" ausgestorben. Sogar in der wissenschaftlichen Theologie versucht man neuerdings, diesen Begriff zu vermeiden (…). Selbst in Bibelübersetzungen probiert nun mancher, den Begriff "Seele" zu umgehen oder zu ersetzen. Stellt sich die Frage: Ist diese Entwicklung schlimm? Ist es nicht ganz normal, dass Worte aus der Mode kommen? Ich denke, eine Sprache ohne Seele trägt zu einer allgemeinen inneren Verarmung bei. Ob Sie das schlimm finden, überlasse ich Ihnen. (…) Wenn wir die Seele aus Denken und Sprache entfernen, weil sie überflüssig erscheint, irreführend oder unklar, so gehen gleichzeitig ungezählte Denksysteme und Gedankenfiguren zugrunde, die mit der Idee einer Seele zusammenhängen. Ein geistiges Artensterben setzt ein. Es vertrocknen jahrtausendealte Theorien über das, was den Menschen ausmacht, im Verhältnis zu sich selbst, zur Mitwelt. Zu Gott.



Entnommen aus: Johanna Haberer "Die Seele. Versuch einer Reanimation", claudius Verlag, München 2021