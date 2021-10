Martin Boroson Gedanken zum Tag

Dass man Zufriedenheit immer nur im Jetzt finden kann, im gegenwärtigen Moment, bedeutet auch: Es nimmt überhaupt keine Zeit in Anspruch. Es kostet keine Zeit - es braucht nur einen Moment. Du musst nicht erst auf ein Retreat gehen, deinen Job kündigen oder "zweimal täglich zwanzig Minuten" aufbringen, um innere Ruhe zu erlangen. Ruhe und Frieden sind allgegenwärtig. Sie stehen dir ständig zur Verfügung, jetzt und nochmals jetzt, ganz gleich, wo du dich aufhältst. Du bist dir dessen nur nicht bewusst, denn du bist viel zu sehr damit beschäftigt, andere Dinge zu tun - beispielsweise mit dem Versuch, innere Ruhe zu finden (…). Wenn es just in diesem Moment möglich ist, innere Ruhe zu finden, und wenn es ausschließlich in diesem Moment möglich ist, dann kannst du also direkt darauf zugreifen. Eines möchte ich allerdings klarstellen: Es geht mir nicht darum, andere Formen der Meditation oder des Gebets oder all die Wege zur Selbstfindung, zu denen es heute so viele hervorragende Ratgeber gibt, zu verdrängen. Ich will nur eines deutlich machen: Welchen Weg du auch gehst, welche Hilfe du auch suchst, wenn du nicht lernst, den Moment zu meistern, dann sind deine Chancen auf Erfolg recht überschaubar. Wenn du ihn aber zu meistern lernst, tja, dann kann dich nichts mehr aufhalten.



