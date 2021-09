Shundo Aoyama Gedanken zum Tag

Jeder Mensch lebt sein eigenes Leben. Deshalb ist es nur natürlich, dass wir die Dinge auf verschiedene Weise sehen. Allerdings halten alle ihre Sichtweise für die einzig richtige, sie beurteilen andere Menschen nach ihrem Maßstab und meinen, die anderen würden falsch liegen. Das ist der Schlüssel dafür, die normale Welt zu verstehen. Wie ich in diesem Augenblick die Dinge sehe, wie ich denke oder fühle, hängt von vielem ab: meinem bisherigen Leben, meinem begrenzten Wissen und meiner begrenzten Erfahrung, meinem aktuellen Gesundheitszustand und meiner Gefühlslage. Es ist eine vorläufige Interpretation, ein erstes Urteil, aber niemals absolut. Ist mir dieser Grundbaustein der menschlichen Natur erst einmal klar, dann schrumpfen die Schwierigkeiten in meinem Leben oder die Disharmonien mit meiner Umgebung, ob ich gerade gesund bin oder krank. (…) Solange Menschen Menschen sind, werden wir unserer alltäglichen Sicht der Dinge nicht entkommen. Wenn wir die aber für absolut richtig halten, darauf beharren oder uns auf unseren Standpunkt versteifen, dann sind wir meilenweit entfernt vom Reinen Land und vom anderen Ufer. Dann hängen wir fest in der Welt des Leidens oder am diesseitigen Ufer.



Entnommen aus: Shundo Aoyama "ZEN im richtigen Leben. 60 Lehren über Einfachheit, Dankbarkeit und Glück", übertragen aus dem Englischen unter Heranziehung des japanischen Originaltextes Utsukushiki hito ni von Barbara Knab, Theseus Verlag, Bielefeld 2021 (E-Book, Kap. 'Vier Arten, das Wasser zu sehen')