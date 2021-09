Renate/U. Dehner Gedanken zum Tag

Vielleicht haben Sie das ja auch schon erlebt, bei sich selbst oder bei Menschen, die Sie kennen: In der gleichen Situation sind die einen unverzagt und geben die Hoffnung nicht auf, während die anderen schnell allen Mut verlieren und deswegen auch gar nichts mehr unternehmen. Meist wird das dann damit begründet, dass sich der ganze Aufwand doch gar nicht lohne: "Das kostet nur Kraft und Zeit, die Energie kann man sich sparen." Dabei wird aber leider übersehen, dass diese Art des "Energiesparens" sehr schnell in die Hoffnungslosigkeit führt und damit in etwas, was die Psychologen "erlernte Hilflosigkeit" nennen (…). Damit fühlt man sich erstens nicht wohl, weil man nämlich keineswegs mehr, sondern sehr viel weniger Energie hat, und zweitens ist man in diesem Zustand nicht mehr so handlungsfähig - was ebenfalls eher zu Gefühlen von Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit bis hin zur Verzweiflung führt. Diese psychische Belastung kann sogar die körperliche Gesundheit angreifen, was sich dann wiederum negativ auf die gesamte Disposition eines Menschen auswirkt, und so ist man in einem Teufelskreis gefangen, dem man ohne fremde Hilfe kaum entkommt. Dabei hat alles nur mit den falschen Dankstrategien angefangen.



Entnommen aus: Renate und Ulrich Dehner "Steh dir nicht im Weg. Wie Sie mentale Blockaden überwinden und sich das Leben leichter machen", Campus Verlag, Frankfurt/New York 2019